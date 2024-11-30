Union Berlin: 1 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Alte Forsterei'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bayer Leverkusen oldu.

Bayer Leverkusen, 2. dakikada Jeremie Frimpong'un attığı golle öne geçti. Union Berlin, 29. dakikada Woo-Yeong Jeong ile bu gole cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.

REKLAM advertisement1

Bayer Leverkusen'de Patrik Schick, 71'de takımını bir kez daha öne geçirdi ve Bayer Leverkusen maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Leverkusen, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Union Berlin, 16 puanda kaldı. Leverkusen, ligin bir sonraki haftasında sahasında St. Pauli'yi konuk edecek. Union Berlin, Stuttgart deplasmanına gidecek.