AŞÇI

Aşçıların bir tacı andıran ikonik şapkaları hakkında birçok görüş var.

Bunlardan ilki; Asur sarayında, krallardan “kurtulmak” için en çok tercih edilen yol onları zehirlemekti. Bu sebeple görevleri arasında kralın zehirlenmesini engellemek de olan aşçıların önemi ve görevi büyüktü. Şapkalarına biçilen görkemin sebebi de üstlendikleri bu büyük görevdi.

Diğer bir görüş ise bu şapkanın yararına odaklı. Özel olarak tasarlanan bu şapkalar, başa yapışmadığı için terleme ve kaşıntı yapmıyor, oldukça havadar ve yemeğe saç düşmesini engelliyor.