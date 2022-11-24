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Üniformaların hikâyesi: Doktor, polis, avukat... Üniformaları bize ne anlatıyor?

Bazı meslek dalları var ki adını andığımız anda üniformaları gözümüzün önüne geliyor. Bu üniformaların hiçbiri rastgele seçilen kumaşlar değil. Hatta, bazıları oldukça derin anlamları temsil ediyor

Giriş: 24.11.2022 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • AVUKAT

    Her avukatın giymek zorunda olduğu cübbelerin, tek çeşit olmasının sebebi; herkesin adalet önünde eşit olduğuna vurgu yapmaktır. Ayrıca cübbedeki her renk, bir kavramı ifade eder;

    Siyah renk; mesleğin ağırlığını ve adaleti,

    Cübbenin yeşil kısmı; hukuk davalarını,

    Kırmızı yakaları; ceza davalarını,

    Sarı şertiler; idari davaları temsil eder.

    Cübbelerde; adalet savunucuları kimsenin önünde düğme iliklemesin, kimsenin önünde küçülmesin diye düğmelere yer verilmez. Aynı zamanda adalete rüşvet karışmaması için cübbelerin cebi bulunmaz.

  • AŞÇI

    Aşçıların bir tacı andıran ikonik şapkaları hakkında birçok görüş var.

    Bunlardan ilki; Asur sarayında, krallardan “kurtulmak” için en çok tercih edilen yol onları zehirlemekti. Bu sebeple görevleri arasında kralın zehirlenmesini engellemek de olan aşçıların önemi ve görevi büyüktü. Şapkalarına biçilen görkemin sebebi de üstlendikleri bu büyük görevdi.

    Diğer bir görüş ise bu şapkanın yararına odaklı. Özel olarak tasarlanan bu şapkalar, başa yapışmadığı için terleme ve kaşıntı yapmıyor, oldukça havadar ve yemeğe saç düşmesini engelliyor.

  • DOKTOR

    Doktorların giydikleri beyaz önlükler, ilk kez Roma Senatosu seçimlerinde adaylar tarafından kullanıldı. Siyasetçiler beyaz önlükleri "saf ve temiz olmanın" simgesi olarak giydi.    

    1800'lü yılların sonlarına doğru doktorlar, beyaz önlükleri birer bilim insanı olduklarını göstermek amacıyla giymeye başladı. Saflığın ve şifanın rengi olan beyaz böylece bir doktor rengi haline geldi.

    Başka bir görüş ise beyaz rengin tercih edilmesindeki amacın; bütün gün çeşitli mikroplarla uğraşan doktorların, doktorluğun kirli bir meslek gibi algılanmaması için temizliğin göstergesi olan beyaz rengi, önlüklerinde kullanmaya başladığı yönünde.

    Üçüncü ve son görüş ise; beyaz rengin, tüm lekeleri açıkça göstermesi olduğu. Yani, doktorlar üzerlerindeki lekenin kan mı yoksa başka bir şey mi olduğunu bu şekilde anlıyor. 

  • İTFAİYECİ

    Yangını söndürmek ve kontrol altına almak ile sorumlu olan itfaiyecilerin görevleri biraz tehlikeli. 

    Bildiğimiz üzere itfaiye üniformaları, alevlere karşı dayanıklı olarak üretiliyor. Bir üniforma; dış katman, nem bariyeri, ısı bariyeri ve iç astar olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

    Formanın kolunda olan reflektif şeritler ise itfaiyecilerin, herhangi bir zaman diliminde fark edilmesini sağlıyor.

  • POLİS

    Polis üniformalarının mavi hatta genelde lacivert olmasının bir sebebi var. 

    Mavi tonları, gece karanlıkta kolayca kamufle olabiliyor. Böylece, gece vakti suçlu peşinde koşan polisler, ciddi bir avantaja sahip oluyor.

    İkinci sebebi ise lacivert tonlarının lekeyi iyi saklaması. Bu hem üniformanın temiz kalmasını hem de vatandaşlara güven vermesini sağlıyor. 

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