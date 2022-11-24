AVUKAT
Her avukatın giymek zorunda olduğu cübbelerin, tek çeşit olmasının sebebi; herkesin adalet önünde eşit olduğuna vurgu yapmaktır. Ayrıca cübbedeki her renk, bir kavramı ifade eder;
Siyah renk; mesleğin ağırlığını ve adaleti,
Cübbenin yeşil kısmı; hukuk davalarını,
Kırmızı yakaları; ceza davalarını,
Sarı şertiler; idari davaları temsil eder.
Cübbelerde; adalet savunucuları kimsenin önünde düğme iliklemesin, kimsenin önünde küçülmesin diye düğmelere yer verilmez. Aynı zamanda adalete rüşvet karışmaması için cübbelerin cebi bulunmaz.