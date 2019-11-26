Yapı Kredi'yi yöneten Koç Finansal Hizmetler'de yüzde 50 ortaklığı bulunan İtalyan UniCredit'in elindeki hisseleri Koç Grubu'na devretmek istediğine dair çıkan haberler, son günlerde ekonomi gündemini işgal ediyor.

Konuya ilişkin Koç Holding tarafından dün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan ortak ile görüşmeler yapıldığı belirtilirken, bugün ise UniCredit cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Bloomberg News'in haberine göre, İtalyan finans kuruluşu UniCredit'in CEO'su Jean Pierre Mustier, "Türkiye'de Yapı Kredi'den çok memnunuz. Hisse geri alımlarını birleşme/satın almaya tercih ederim" dedi.

UniCredit'ten hisse devri hakkında daha önce yapılan açıklamada da, "Koç Grubu ile görüşmelerde alınmış nihai bir karar yok" ifadesi kullanılmıştı.