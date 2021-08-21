UNICEF, Lübnan'daki içme suyu sıkıntısına dikkati çekti

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UNICEF Lübnan Direktörü Henrietta Fore, Lübnan Haber Ajansına (NNA) yaptığı açıklamada, ülkedeki çoğunluğu çocuk 4 milyon kişinin gelecek günlerde içme suyuna ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşamasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Fore, Lübnan'da su, kanalizasyon, enerji şebekesi ve sağlığın büyük baskılara maruz kaldığını, bu durumun insan hayatını tehlikeye sürüklediğini vurguladı.

"Lübnan, sular üzerinden geçen hastalıkların artışına tanık olabilir." diyen Fore, su hizmetlerinin yeniden verilmesi için ülkede enerjinin ivedilikle sağlanması çağrısı yaptı.

Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da iki aydan uzun süredir başlayan enerji sıkıntısı nedeniyle günlük 22 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintiler, hayatın tüm yönlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.