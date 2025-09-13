Habertürk
        UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçti

        UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçti

        Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde obez çocuk sayısının ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçtiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 09:08 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:29
        Dünyada ilk! Düşük kilolu çocukları geride bıraktılar
        UNICEF'in 190'dan fazla ülkeden toplanan verilere dayandırdığı raporuna göre, okul çağındaki her 10 çocuktan 1'i obeziteden etkileniyor.

        Obeziteden etkilenen 188 milyon çocuk, yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

        2000 yılından bu yana 5-19 yaş aralığındaki çocuklarda düşük kilolu olma oranı yüzde 13'ten yüzde 9,2'ye gerilerken, obezite oranı yüzde 3'ten yüzde 9,4'e yükseldi.

        Çocuklarda obezite oranı, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya hariç dünyanın tüm bölgelerinde düşük kilolu olma oranını geçti.

        UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, obezitenin çocukların sağlığı ve gelişimini etkileyebilen bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, aşırı işlenmiş gıdaların giderek daha fazla meyve, sebze ve proteinin yerini aldığına dikkati çekti.

        Raporda ayrıca, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına, çocukların besleyici gıdalara erişiminin sağlanması için önlem alınması çağrısı yapıldı.

