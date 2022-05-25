Yarışmaya başvurular başladı

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Geleneksel Sanatlar Derneği’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

HABERTURK.COM

UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler, UNESCO’nun miras listesinde yer alan Karagöz, Nevruz, geleneksel yemekler, nazar boncuğu gibi Türk kültürünü yansıtan birçok unsurun fotoğraflarını, 15 Haziran’a kadar Geleneksel Sanatlar Derneği’ne göndermesi gerekiyor.

Türkiye, kadim gelenekleri ve kültürel ögeleriyle UNESCO’nun en zengin miras listesine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde geleneksel sanatlar ve zanaatlar, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, toplumsal ritüel ve şölenler gibi birçok alandan unsur fotoğraf yarışmasının konusunu içeriyor.

Unesco 2003 Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında ülkemiz tarafından listeye eklenen Meddahlık Geleneği, Mevlevi Sema Törenleri, Âşıklık Geleneği, Karagöz, Nevruz, Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer) Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Geleneksel Tören Keşkeği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi ve Geleneği, Ebru, İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka, Geleneksel Çini Sanatı, Bahar Bayramı Hıdırellez, Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği, Geleneksel Türk Okçuluğu, Minyatür Sanatı, Geleneksel zekâ ve strateji oyunu: Mangala, Hüsn-i Hat, Türkiye’de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı, Islık Dili bu unsurların arasında sayılabilir.

Yukarıda belirtilen unsurların fotoğrafları seçici kurul tarafından değerlendirilip, 100 adet eser dijital platformda sergilenecek. Türk kültürünün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir yere sahip olan yarışmaya 18 yaş üstü her yaştan katılımcı, en fazla üç adet fotoğrafı ile ücretsiz olarak başvurabilecek.

Fotoğrafı sergilenmeye hak kazanmış ilk 25 katılımcıya 2.000 TL, sonraki 25 katılımcıya ise 500 TL para ödülü verilecek.