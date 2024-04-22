UNESCO kenti Safranbolu'ya Uzak Doğulu turist ilgisi
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaretçiyi Uzak Doğu ülkelerinden ağırladı
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UNESCO tarafından dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen ilçe, Uzak Doğulu turistlerin gözde seyahat rotaları arasında yer alıyor.
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Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçede, yılın ilk 3 ayında 125 ülkeden 9 bin 201 yabancı ziyaretçi konakladı.
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Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu'ya ocak, şubat ve mart aylarında gelen yabancılar arasında ilk sıraya Tayvanlılar yerleşti.
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Bu 3 ayda ilçeyi 5 bin 438 Tayvanlı, 2 bin 146 Çinli ziyaret ederken, bu ülkeleri Tayland, Japonya, Güney Kore, Hindistan, ABD, Malezya, Almanya ve Rusya izledi.
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Tayvan'dan gelen Queenie Sung, Safranbolu'nun Tayvan'da tanınan, ünlü bir yer olduğunu anlattı.
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Sung, "Safranbolu huzurlu bir yer. Kısa yürüyüşler ve alışveriş yapmak için çok güzel. Bu nedenle Safranbolu'ya gelmeyi tercih ediyoruz. Daha önce de Safranbolu'ya gelmiştim" ifadesini kullandı.
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