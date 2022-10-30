Ünal’dan tepki çeken sözleri sonrası açıklama

Ünal, "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" demişti.
‘CUMHURİYET ÇOŞKUN BİR NEHİR’
Ünal bugün akşam saatlerinde ise sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
“Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum. Cumhuriyet düşmanı olmak bence, cumhuriyeti “Donmuş bir göl zannetmekle” mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı cumhuriyeti “Her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir” olarak ele almak gerekir.”
BAHÇELİ AĞIR ELEŞTİRİ GETİRDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ünal’ın açıklamaları sonrasında isim vermeden şu açıklamayı yapmıştı: “Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek, asla gösterilemeyecektir. Yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir.”
‘SEN YUNUS’U BİLMİYORSUN’
Ünal’ın sözleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da şu ifadelerde gündemindeydi:
“Tarih bilmiyorlar hurafelerle tarih öğrenilmez. Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar. Ya sen hiç Karacaoğlan’ı dinlemedin mi kardeşim. Bu insanlar tertemiz Türkçeyle ne yazdılarsa bugün biliyoruz ya. Sen Yunus’u bile bilmiyorsun.”
AKŞENER SERT TEPKİ GÖSTERDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ünal'a şu sözlerle tepki göstermişti:
"Cumhuriyetin edebiyata, düşünce dünyamıza, bilime ve eğitime katkılarını; Cumhuriyetin ne büyük bir şahlanış olduğunu; bu aziz milletin oyuyla seçilmiş olan bir vekile, anlatmak zorunda olduğum için gerçekten utanç duyuyorum. Neymiş? Bu Türkçe ile düşünce üretilmezmiş. Bu sözleri, cahillikle açıklamaya kalkmak, cahillik kavramının içini boşaltmak olur. Bu düpedüz patolojik bir Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir. Ve tepeden tırnağa, art niyetlidir."
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