UNAIDS raporuna göre, dünya genelinde 39 milyon insan HIV ile yaşıyor

UNAIDS raporuna göre, dünya genelinde 39 milyon insan HIV ile yaşıyor

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif vakası bulunduğunu belirterek, HIV/AIDS'in günümüzde artık tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon haline gelmesine rağmen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etiğini dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kaya ise Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2023 yılı raporuna göre, dünya genelinde 39 milyon insanın HIV ile yaşadığını ifade etti.

1,3 milyon insanın yeni tanı aldığını ve HIV/AIDS ile ilişkili nedenlerle 630 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Kaya, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde yeni HIV enfeksiyonu tanısı alanların sayısının artmaya devam ettiğini kaydetti.