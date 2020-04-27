Kış aylarında söyle boğazımızı yumuşatan yazında değerini kaybetmeyen az malzemeli ekonomik un çorbasıyla karşınızdayız. Un Çorbası az malzemeli oluşundan ekonomiktir. Et veya tavuk suyu kullanmak ise besin değerini arttırmaktadır.

Un Çorbası Malzemeler;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı tavuk suyu

5 su bardağı sıcak su

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Üzeri için: Tereyağı ve nane

Un Çorbası Nasıl Yapılır?

Tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritelim.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım.

Ardından salçayı ilave edip kavurmaya devam edelim.

Tavuk suyunu ilave edip kavurmaya devam edelim.

Sıcak su, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırmaya devam edelim.

Rendelenmiş sarımsağı ekleyelim.

Un çorbası yemeğe hazırdır.

Bir tava içinde tereyağı ve naneyi kavurup çorba kaselerine dökebilirsiniz. Afiyet Olsun.