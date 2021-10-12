UMUT KURT HAKKINDA

17 Nisan 1981 Erzican doğumlu olan oyuncu, tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı. Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.