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        Haberler Magazin DÜĞÜN GÜNÜ | Umut Evirgen ile Alina Boz evlendi! Fatih Terim nikah şahidi oldu! - Magazin haberleri

        Umut Evirgen ile Alina Boz evlendi

        İşletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, Emirgan'da demirli olan Halas 71 adlı teknede hayatlarını birleştirdi. Fatih Terim, nikah şahidi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:25 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:37
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          Umut Evirgen ve Alina Boz, 5 aylık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Çift, Emirgan'da demirli olan Halas 71 isimli teknede evlendi.

        • 2

          Umut Evirgen ve Alina Boz'un nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

          Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

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          Umut Evirgen’in şahitliğini yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını gelin Alina Boz'a verdi.

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          Umut Evirgen ile Alina Boz'u dostları yalnız bırakmadı.

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          Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim, Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz gibi birçok ünlü isim katıldı.

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