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Yaşar Kemal Vakfı’nın belediyelerle ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile ortaklaşa düzenleyeceği etkinliklere usta yazar, edebiyatının izi, gazeteciliğinin yazarlığına yansıması, romanlarındaki doğa ve insan sevgisi temalarıyla ele alınacak.

"Yaşar Kemal Aramızda" başlığıyla düzenlenen etkinliklerin ilki 25 Şubat'ta TGC Basın Müzesi’nde düzenlenecek. Turan Günay'ın moderatörlüğünde, Arif Keskiner, Barış İnce ve Fahri Aral, Yaşar Kemal'in gazetecilik yıllarının kendi edebiyatına etkilerini anlatacak.

İki gün sonra da Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bu kez “Umudu Tazeleyenler” usta yazarı anlatacak. Burhan Sönmez'in moderatörlüğünde Ayşegül Tözeren, Barış İnce, Hande Çiğdemoğlu ve Yavuz Ekinci kendi yazarlık serüvenleri ve arayışlarında Yaşar Kemal’in izini anlatacak.

24-27 Şubat tarihleri arasında yine Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Yaşar Kemal Arşivi'ne armağan fotoğraflardan hazırlanan özel bir seçki sergilenecek.

Yaşar Kemal’in yaşamını yitirdiği 28 Şubat günü ise Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma programında bu kez usta isimler Ahmet Ümit, Nebil Özgentürk ve Sezai Aydın, usta zarın edebiyatı üzerine değerlendirmelerde bulunacak, özellikle de insan sevgisi üzerinde duracaklar.

29 Şubat'taki etkinliklerin adresi ise doğduğu topraklar olacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ise Güven Turan moderatörlüğünde; Aydın Uğur, Ahmet Güneştekin, Ercan Karakaş ve Zeynep Oral Yaşar Kemal'in romanlarındaki doğa temasını anlatacak.