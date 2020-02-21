Yaşar Kemal aramızda...

21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Usta yazar Yaşar Kemal ölümünün beşinci yıldönümü haftasında, Yaşar Kemal Vakfı’nın içinde olduğu çeşitli etkinliklerde farklı sesler, farklı temalarla anlatılacak.
25 Şubat’ta TGC Basın Müzesinde düzenlenen ilk etkinlikte Turan Günay’ın moderatörlüğünde; Arif Keskiner, Barış İnce ve Fahri Aral Yaşar Kemal’in gazetecilik yıllarının edebiyatına etkilerini anlatırken, o yıllara ait anılara da yer verecekler.
27 Şubat’ta Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Burhan Sönmez’in moderatörlüğünde; Ayşegül Tözeren, Barış İnce, Hande Çiğdemoğlu ve Yavuz Ekinci kendi yazarlık serüvenleri, arayışları ve savaşımları ışığında “kendi Yaşar Kemal”lerini paylaşacaklar. Yaşar Kemal’in, bir toplum belleği, bir toplum vicdanı, öncü doğa kavrayışı, katmanlı bir insan ve toplum gerçeği, anlatı çeşitliliği gibi pek çok yönünü kendi özgün yaratıcılıkları penceresinden değerlendirecekler.
28 Şubat’ta Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programında Ahmet Ümit, Nebil Özgentürk ve Sezai Aydın Yaşar Kemal edebiyatı üzerine değerlendirmelerde bulunurken, yazarın büyük insan sevgisini de dile getirecekler. Anma etkinliği Taylan Özgür Ölmez konseri ile sona erecek.
29 Şubat’ta Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Güven Turan moderatörlüğünde; Aydın Uğur, Ahmet Güneştekin, Ercan Karakaş ve Zeynep Oral Yaşar Kemal’in romanlarındaki doğa teması ve yazarın öncü doğa kavrayışı üzerine konuşacaklar.
Yaşar Kemal Arşivi’ne armağan fotoğraflardan hazırlanan bir seçki 24–27 Şubat tarihleri arasında Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ve 28 Şubat ‘ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sergilenecek.
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