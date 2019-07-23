23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılının ilk 6.5 aylık döneminde toplam 144 göçmen trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerden hayatını kaybetti.
28 GÖÇMEN DENİZ BOĞULDU
Avrupa’ya geçebilmek için Türkiye’yi geçiş güzergahı yapan göçmenler önce yasa dışı yollarla Türkiye’ye geliyor daha sonra Akdeniz, Ege hatta Karadeniz üzerinden yine aynı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. 2019’un ilk 6.5 ayında bu yolla Avrupa’ya geçmeye çalışan 28 göçmen denizde boğularak hayatını kaybetti.
ÖNLEM SAYESİNDE SAYI AZALDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadele kapsamında aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde geçmiş yıllara göre denizlerde yaşanan göçmen ölümleri azaldı. 2015’te 279 kişi, 2016’da 192, 2017’de 56, 2018’de ise 93 göçmen denizde boğularak hayatını kaybetmişti.
64 GÖÇMEN TRAFİK KAZASINDA CAN VERDİ
Kaçak yollarla ülkemize giriş yapmaya ya da başka şehirlere gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazalarında ise 2019’un ilk 6.5 aylık döneminde toplam 64 göçmen hayatını kaybetti. 2018 yılında trafik kazalarında 43 göçmen yaşamını yitirmişti.
39 GÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ
Yine yasa dışı yollarla aynı dönemde Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan 39 göçmen Van’da (İran sınırında) donarak, Yunanistan’a geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 13 göçmen ise Edirne’de yaşamını yitirdi. Verilere göre, bu yılın 6.5 aylık döneminde 144 göçmen trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerden hayatını kaybetti.
16 BİN 724 GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadelesi sayesinde, bu yılın ilk 6.5 ayında “Türk Arama Kurtarma Bölgesi” içerisinde kalan kara suları ile uluslararası sularda 16 bin 724 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı.
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