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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor, Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor, Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:44
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        Ümraniyespor, Bülent Bölükbaşı ile sözleşme uzattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasında 2 Ocak'ta göreve başlayan 48 yaşındaki teknik direktörle 1 senelik yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Bülent Bölükbaşı yönetimindeki Ümraniyespor, 21 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

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