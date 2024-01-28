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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor: 1 - Sakaryaspor: 1|MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 1 - Sakaryaspor: 1|MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:45 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:46
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        Sakarya son dakikalarda 1 puanı aldı
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        Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        19. dakikada Roshi’nin sağ taraftan ortasında ön direkte Burak’ın şutunu kaleci Abdulsamed çeldi. Dönen topla yeniden buluşan Burak'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        25. dakikada Uğur Kaan’ın sağ taraftan pasında Melih’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        34. dakikada Oğuz Yıldırım’ın pasında topla buluşan Roshi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Abdulsamed, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        82. dakikada Burak’ın sol taraftan ortasında Oğuz’un arka kale direğinin dibinden gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

        90. dakikada Burak’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dimitrov’un kaleci Abdulsamet’i çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

        Stat: Ümraniye Şehir Stadyumu

        Hakemler: Alpaslan Şen, Selahattin Alpay, Harun Güngör

        Ümraniyespor: Abdulsamed Dumlu, Popov, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk. 63), Diniyev (Atalay Babacan dk. 83), Cofie (Mustafa Eser dk. 83), Uğur Kaan Yıldız, Onur Ayık (Emre Demir dk. 63), Melih Okutan (Bouali dk. 71)

        Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Saitoğlu, Muhammed Mert, Saponjic, Batuhan Arıcı

        Teknik direktör: Mustafa Gürsel

        Sakaryaspor: İbrahim Demir, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Ali Ülgen dk. 82), Çağlayan Menderes, Rotman, Roshi (Ndlovu dk. 59 (Bülent Cevahir dk. 82), Simon, Del Valle (Dimitrov dk. 67), Burak Süleyman

        Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Orhan Can Bostan, Berat Can Şanlı

        Teknik direktör: Tuncay Şanlı

        Goller: Melih Okutan (dk. 25) (Ümraniyespor), Dimitrov (dk. 90) (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Rotman (Sakaryaspor)

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