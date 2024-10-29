Ümraniye'de kültür ve sanat sezonu açıldı

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışını dün gerçekleştirdi. Törenle yapılan açılış kapsamında "20'nci Geleneksel Uluslararası Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması"nın ödül töreni de düzenlendi.

Geceye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sanat dünyasından isimler katıldı. Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra resim yarışmasındaki eserlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kültür sanat sezonumuzu açmanın ve 20'nci Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni'ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkmak, sanatçılarımızı desteklemek ve genç yeteneklerimize yol açmak için gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kültür ve sanatla uğraşan bir toplum geleceğe umutla bakar" diye konuştu.

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"İNSANLARIMIZ BU VAHŞET KARŞISINDA DUYARSIZ KALMAMIŞTIR"

Resim, hikâye ve şiir yarışmalarının bu sene diğer senelerden farklı bir anlam taşıdığını belirten Yıldırım, "Yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce kalem yüzlerce yürek Filistinli kardeşlerimizin acılarını anlamak ve de anlatmak için bu yarışmalara başvurdular. Yarışmalarımıza gelen rekor sayıdaki başvurular da bizlere gösteriyor ki insanlarımız bu vahşet karşısında duyarsız kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

"ÜMRANİYE KÜLTÜR SANAT ÇATISI ALTINDA ÖNEMLİ ATILIMLAR İÇERİSİNDEYİZ"

Yıldırım, "20'nci Şiir ve Hikâye Yarışmamızın ödüllerini de inşallah bu akşam, sanatsever dostlarımız ve değerli jürimizle birlikte kazananlara takdim edeceğiz. Kültür ve sanatta belediyeciliğin geleneksel anlayışının ötesine geçerek, Ümraniye Kültür Sanat çatısı altında önemli atılımlar içerisindeyiz. Bu dönemde de yeni etkinliklerle, yeni buluşmalarla hem gençlerimize hem kadınlarımıza hem de diğer vatandaşlarımıza ulaşarak, önceki yıllarda yaptığımız çalışmaların üzerine koymayı hedefliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemizin internet sitesinden de takip edebilirler. Şimdiden kültür ve sanat çalışmalarımızın Ümraniyemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.