Ümraniye'de korkutan kaza!

DHA

Kaza saat 12.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Harman Sokakta meydana geldi. Mehmet Şahin'in kullandığı otomobil ile Rüstem Taşçı'nın kullandığı taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi yan yatarken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Yan yatan araç içinde sıkışan taksi sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesi ambulans içinde yapıldı. Kaza nedeniyle sokak araç trafiğine kapandı.



Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet Şirin "Görünmez kaza. Yukarıdan iniyordum o da karşıdan geliyordu. Çarpıştık sonra yan yattı" diye konuştu. Taksi sürücüsü Rüstem Taşçı "Vurunca yan yattı. İyiyim bir şeyim yok. Müşterim yoktu" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.