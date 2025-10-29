Habertürk
        Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü

        İstinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü

        Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yolda çökme meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:30
        İstinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
        İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki bir inşattın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın bitişiğindeki caddenin bir kısmında çökme oluşurken, itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekiplerine haber verildi.

        Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

        Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
