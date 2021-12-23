Vatansız geminin İran menşeli olduğu ve Yemen'deki Husilere silah ticareti yapmak için kullanılan bir rotadan geçtiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada geminin beş mürettebatının kendilerini Yemen uyruklu olarak tanımladığı ve Yemen'e iade edileceği de açıklandı.