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Umman Denizi'nde 1400 adet AK-47 ve mühimmat ele geçirildi

ABD ordusu paylaştı: Umman Denizi'nde 1400 adet AK-47 ve mühimmat ele geçirildi

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Umman Denizi'nde vatansız bir teknede yaklaşık 1.400 AK-47 kalaşnikof ele geçirdiğini duyurdu.

23.12.2021 - 10:39 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM
  • ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5. Filosu, 20 Aralık'ta Umman Denizi'nde yapılan bir baskın sırasında İran menşeli vatansız bir balıkçı teknesinde yaklaşık 1.400 AK-47 tüfeği ve 226.600 mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

     

     
  • ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın basın açıklamasında silahların, USS Tempest ve USS Typhoon'un katıldığı, ABD Sahil Güvenlik personeli tarafından yürütülen bir arama sırasında bulunduğunu belirtti.
     
  • Vatansız geminin İran menşeli olduğu ve Yemen'deki Husilere silah ticareti yapmak için kullanılan bir rotadan geçtiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada geminin beş mürettebatının kendilerini Yemen uyruklu olarak tanımladığı ve Yemen'e iade edileceği de açıklandı. 
  • ABD Donanması savaş gemilerinin 2021'de yaklaşık 8.700 yasadışı silah ele geçirdiği ve mücadelesine devam edeceği de ayrıca vurgulandı.
     

  • ABD deniz kuvvetleri, genellikle yasadışı kargo taşımacılığını kontrol etmek için Orta Doğu'da düzenli olarak deniz güvenliği operasyonları yürütüyor.  

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