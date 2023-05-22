ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ paylaşımda bulundu.

Özdağ açıklamasında, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit özdağ paylaşımda bulundu.

Özdağ açıklamasında, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerini kullandı.