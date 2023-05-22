Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci turda kime destek verecek?

Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde geri sayım sürüyor. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci turda destekleyeceği adayı açıklarken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği ise gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu bağlamda görüşmelerini sürdüren Ümit Özdağ'ın partisi adına açıklama yapması bekleniyor. İşte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak sorularının yanıtı...

Giriş: 22.05.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminleri kapsamında 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Bu bağlamda ATA İttifakı bileşenleri ikinci turda kimi desteleyeceğini açıklarken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği merak konusu oldu. Peki, "Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci turda kime destek verecek?" İşte detaylar...

  • ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

    Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ATA İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile farklı aynı kararı vermek zorunda olmadıklarını açıkladı. Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada ATA İttifakı'nın ortak hareket etme tercihlerinden vazgeçildiği açıklandı. 

     

  • Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada Ümit Özdağ'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu. 

    "Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, 23 Mayıs Salı (yarın) saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır."

  • ÜMİT ÖZDAĞ İKİNCİ TURDA HANGİ ADAYI DESTEKLEYECEK?

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında vereceği kararı 23 Mayıs Salı (yarın) saat 11.00'de açıklayacak.

  • ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ paylaşımda bulundu.

    Özdağ açıklamasında, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

    ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit özdağ paylaşımda bulundu.

    Özdağ açıklamasında, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.