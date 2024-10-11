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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler, Letonya'yı 3 golle devirdi! - Futbol Haberleri

        Ümit Milliler, Letonya'yı 3 golle devirdi!

        Ümit Milli Takım, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:31 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:31
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        Ümit Milliler, 3 puanı 3 golle aldı!
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        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde ağırladığı Letonya'yı 3-0 mağlup etti.

        Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya ile karşı karşıya geldi.

        Milliler, 35. dakikada Erencan Yardımcı, 56. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'ın kaydettiği gollerle müsabakayı 3-0 kazandı.

        Bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini alan Türkiye, puanını 13'e çıkardı. Beşinci yenilgisini yaşayan Letonya ise 8 puanda kaldı. Milliler, daha önce finallerde yer alma şansını yitirmişti.

        26 Eylül'de Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Gökhan Gönül, teknik direktör olarak çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Daniyar Sakhi, Sergei Vassyutin, Yevgeniy Karlov (Kazakistan)

        Türkiye: Emre Bilgin, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 82 Ayberk Karapo), Emin Bayram, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Yunus Emre Konak (Dk. 72 Demir Ege Tıknaz), Bartuğ Elmaz, Livan Burcu (Dk. 82 Yasin Özcan), Aral Şimşir, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 72 Emircan Gürlük), Erencan Yardımcı (Dk. 64 Poyraz Efe Yıldırım)

        Letonya: Beks, Novikovs, Vientiess, Kudelkins, Maslovs (Dk. 81 Valmiers), Rascevskis (Dk. 72 Rekis), Anmanis, Penkevics (Dk. 72 Patrikejevs), Melkis, Patika (Dk. 64 Puzirevskis), Melnis (Dk. 64 Grabovskis)

        Goller: Dk. 35 Erencan Yardımcı, Dk. 56 Bartuğ Elmaz, Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım (Türkiye)

        Sarı kart: Dk. 88 Yasin Özcan (Türkiye)

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