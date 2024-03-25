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        Haberler Spor Futbol Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya'ya konuk oluyor - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya'ya konuk oluyor

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:41
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        Ümit Milliler, İtalya deplasmanında!
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        2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

        Paolo Mazza Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.15'te başlayacak. Müsabakayı, İspanyol hakem Cesar Soto Grado yönetecek. Grado'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ile Carlos Alvarez Fernandez yapacak.

        A Grubu'nda oynadığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, 5. basamakta yer alıyor.

        Milliler, grubundaki son maçında Norveç'i 2-1 ile geçmişti. İtalya ile Türkiye oynanan gruptaki ilk müsabakayı konuk ekip 2-0 kazanmıştı.

        Öte yandan Ümit Milliler, son hazırlık maçında Gürcistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

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