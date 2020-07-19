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Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim halinde olan oyuncu Ümit Kantarcılar, son olarak yoga yaptığı anları paylaştı.

Zorlu hareketleri başarıyla yapan Kantarcılar paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Oyuncuya hayranları, "Kesin ip var" ve "Aman Ümit Bey, neler yapıyorsunuz?" şeklinde yorumlar yaptı.