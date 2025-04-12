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        Haberler Magazin Ümit Besen'den 'miras' açıklaması - Magazin haberleri

        Ümit Besen'den 'miras' açıklaması

        Usta müzisyen Ümit Besen, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çocukları arasında yaşanan miras kavgasının hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:50
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        Ümit Besen'den 'miras' açıklaması
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        Ümit Besen, Etiler'deki bir mekânda sahne aldı. Besen, sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Gazeteciler, Ümit Besen'e, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çocukları arasında yaşanan miras kavgasını hatırlatarak, "Vasiyetiniz var mı?" sorusunu yöneltti. Besen; "Benim vasiyetim yok. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga - dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır" dedi.

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        "EN BÜYÜK MİRASI, BABALARININ BIRAKTIĞI İZDİR"

        Bu konuda hiçbir kaygı taşımadığını da sözlerine ekleyen 68 yaşındaki sanatçı; "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir" ifadelerini kullandı.

        Ferdi Tayfur

        2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tayfur ailesinde miras krizi çıkmıştı. Açıklanan vasiyette; Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekmişti.

        Timur Turanbayburt - Tuğçe Tayfur

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        #ümit besen

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