Ümit Besen'den, Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun mesajı: Şifalar diliyorum
Ümit Besen, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve bir operasyon geçiren Ferdi Tayfur'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı
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Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşmıştı. Durumu hızla ağırlaşan ünlü şarkıcı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine, gece saatlerinde ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti. Tayfur, burada tekrar yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Şarkıcının basın danışmanı Şirin Gözalıcı, Tayfur'un başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurmuştu.
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Ünlü şarkıcı Ümit Besen, sosyal medya hesabından Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur ile olan bir fotoğrafını paylaşarak Tayfur'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Besen, yaptığı paylaşımda, "Sağlıkla inşallah yine eskisi gibi birlikte olmak dileğiyle şifalar diliyorum" ifadelerini not düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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