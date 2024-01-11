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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Umana Reyer Venezia-Beşiktaş Emlakjet: 106-96 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Umana Reyer Venezia-Beşiktaş Emlakjet: 106-96 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 14. maçında deplasmanda İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia'ya uzatmada 106-96 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 01:17 Güncelleme: 11.01.2024 - 01:17
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        Beşiktaş, İtalya'da uzatmada yıkıldı
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        Basketbol BKT EuroCup A Grubu 14. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk olduğu İtalya ekibi Umana Reyer'e normal süresi 89-89 biten maçın uzatma periyodunda 106-96 yenildi.

        Taliercio Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-18 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 52-38 üstün gitti.

        Siyah-beyazlılar, ikinci devrede oyunu dengeledi. Umana Reyer'in üçüncü periyodu 67-59 önde geçtiği mücadelenin normal süresi, 89-89 eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, karşılaşmayı 106-96 kazandı.

        Bu sonuçla Umana Reyer, 5. galibiyetini elde etti. Beşiktaş Emlakjet ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

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