Ulusoy Un'dan hisse satışı için gizlilik sözleşmesi

Ulusoy Un , hisse satışı için Pragma'ya verdiği yetki kapsamında potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşların listesi ile bu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmelerinin şirkete iletildiğini duyurdu. Açıklama KAP'a yapıldı.

Koronavirüs salgını sürecinde en çok talep edilen ürünlerin başında yer alan unun Türkiye'deki önemli üreticilerinden Ulusoy Un hisse satışı için Pragma'yı yetkilendirmişti