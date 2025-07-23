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        Haberler Bilgi Yaşam Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 başladı! 17. IDEF fuarı nerede, halka açık mı, ne zaman sona erecek?

        Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 başladı! 17. IDEF fuarı nerede, halka açık mı, ne zaman sona erecek?

        Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 etkinliği başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası fuar, savunma sanayi şirketleri, askeri yetkililer, uzmanlar ve savunma sanayii ile ilgili diğer paydaşları bir araya getirerek teknolojilerin sergilenmesine ve iş birliği olanaklarının keşfedilmesine fırsat veriyor. Bu sene 17'ncisi düzenlenen fuara pek çok alandan ulaşım sağlanabilecek. Peki 17. IDEF fuarı nerede, halka açık mı, ne zaman sona erecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:10
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        • 1

          IDEF fuarı Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenleniyor. IDEF 2025'in halka açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 halka açık ziyaret edilir mi, yeri nerede ve ne zaman bitecek?

        • 2

          17. IDEF FUARI HALKA AÇIK MI?

          IDEF 2025'in son 2 günü ise halka açık gerçekleştirilecek.

          IDEF NE ZAMAN, NEREDE DÜZENLENECEK?

          IDEF 2025 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde olacak.

          Bu yıl ana alan İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere 4 lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapacak IDEF 2025'in son 2 günü ise halka açık gerçekleştirilecek

        • 3

          IDEF ANLAMI VE AÇILIMI

          IDEF (International Defence Industry Fair), savunma sanayii alanında önde gelen fuarlardandır. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası fuar, savunma sanayi şirketleri, askeri yetkililer, uzmanlar ve savunma sanayii ile ilgili diğer paydaşları bir araya getirerek teknolojilerin sergilenmesine ve iş birliği olanaklarının keşfedilmesine fırsat verir.

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