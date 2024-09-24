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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut 11 Ekim'de başlıyor

        Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut 11 Ekim'de başlıyor

        Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu'nun teklifiyle, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut (KentFest), bu yıl ilk kez 11-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalde sekiz ülkeden 15 etkileyici gösteri CKM Kent Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 15:41 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:41
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        Ankara'da yepyeni bir tiyatro şöleni
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        Göreve gelir gelmez, aynı zamanda genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Etimesgut Kent Tiyatrosu’nu kuran Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun teklifiyle yola çıkan Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut (KentFest), Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde bu yıl ilk kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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        Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünde başlaması ve her yıl aynı tarihte yapılması hedeflenen KentFest, 11-26 Ekim 2024 tarihleri arasında 15 gün boyunca Türkiye, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Fransa,Brezilya, İskoçya, Polonya ve Suriye’den onlarca hikâye anlatıcısının 15 oyununu Eryaman’da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde ağırlayacak. Aynı zamanda Kent Tiyatrosu’nun açılış oyununu da içine alacak olan festivalde Ankaralılar, böylece iki doğum gününü aynı anda kutlayacaklar.

        'Ama'
        'Ama'

        FARKLI ÜLKELERDEN 15 GÖSTERİ

        Tüm sahne sanatlarını kucaklayan KentFest, 11 Ekim’de Kent Tiyatrosu’nun ilk yapımı, Haldun Taner’in “Vatan Kurtaran Şaban” oyununun prömiyeriyle başlayacak. 12 Ekim’de Ankaralı Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinde Ankara hikâyelerini anlatacağı festival, 13-14 Ekim’de dünya tiyatrosunun en kıymetli yönetmenlerinden Theodoros Terzopoulos’un “Alarme” adlı oyununu seyirciyle buluşturacak. 15-16 Ekim’de Portekizli yönetmen Tiago Rodrigues imzalı Portekiz-Fransa ortak yapımı “Antony and Cleopatra” oyunuyla konuk olacağı KentFest’te, 17 Ekim’de çağdaş dansın ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Taldans (Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı), Portekizli performans sanatçıları Sofia Dias ve Vítor Roriz ile birlikte “Never Odd or Even” adlı gösterilerini sahneleyecekler.

        'Alarme'
        'Alarme'

        Övül Avkıran-Mustafa Avkıran (MomoAct) rejisiyle, Almanya’dan festivale kuvvetli bir tokat gibi gelen Ballhaus Prinzenalle yapımı “NSU-Ölenler Arasında Almanlar da Var” 18 Ekim’de izleyiciyle buluşurken oyunun hemen ardından Hakan Kurşun (bilgisayar, gitar, vokal), Eylem Pelit (bas) ve Ediz Hafızoğlu (davul), “Regeneration Subdivided” projesiyle sıra dışı bir dinleti sunacaklar.

        'NSU-Ölenler Arasında Almanlar da Var'
        'NSU-Ölenler Arasında Almanlar da Var'

        Disiplinlerarası üretimleri, dans, tiyatro, müzik, enstalasyon disiplinlerine yer veren Tork Dance’in “SIR” ve Fransa’da yaşayan Brezilyalı koreograf Vania Vaneau’nun “BLANC” adlı gösterileri 19 Ekim’de; Ermira Goro’nun komşu Yunanistan’dan gelen dans gösterisi “Sirens” ve Cafe Turk’ün “BİZ” adlı gösterisi 20 Ekim’de; Utku Oğuz Güneş’in yazıp yönettiği tiyatroadam yapımı “39 Buçuk Basamak” 21 Ekim’de sahnelenecek.

        Ankaralı Tatbikat Sahnesi, yeni oyunu “Batı Ekspresi”nin prömiyerini 22 Ekim’de KentFest’te yaparken 23 Ekim’de Kundura Sahne’nin yapımcılığını üstlendiği, Naz Erayda ve Kerem Kurdoğlu’nun birlikte yönettikleri “Geçen Gün”; 24 Ekim’de Nadir Sönmez’in yazıp yönettiği “Ama”; 25 Ekim’de ise Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “10 Adımda Unutmak” oyunları seyirciyle buluşacak.

        'Geçen Gün'
        'Geçen Gün'

        KentFest, 26 Ekim’de ise Yeşim Özsoy ile Ankara’nın Gordion’u üzerine hayata geçirilen yepyeni bir projeye ev sahipliği yapacak. Üç yazarın, İskoçya’dan Peter Arnott, Suriye’den Wael Kadour ve Polonya’dan Artur Palyga’nın KentFest için Gordion üzerine yazacağı üç kısa oyun, Özsoy yönetiminde festivalin son günü okuma tiyatrosu olarak ilk kez sahnelenecek. Aynı günün akşamında ise Büyük Ev Ablukada grubu, akustik performansıyla festivalin kapanışını yapacak.

        'BLANC'
        'BLANC'

        “NSU-Ölenler Arasında Almanlar da Var”, “BİZ”, “39 Buçuk Basamak”, “Batı Ekspresi”, “Geçen Gün”, “Ama” ve “10 Adımda Unutmak” gösterimlerinin ardından ekipler, gerçekleştirecekleri söyleşilerde seyircilerin sorularını yanıtlayacaklar. KentFest kapsamında sahnelenen yabancı yapımlar, Türkçe altyazılı olarak seyirciyle buluşacak.

        'Biz'
        'Biz'

        SANAT ve ANKARA ÜZERİNE SÖYLEŞİLER

        Festivalde “Meselemiz Ankara” üst başlığıyla gerçekleşecek söyleşiler 12 Ekim’de Erdal Beşikçioğlu ve Yekta Kopan’ı; 13 Ekim’de Metin Solmaz ve Murat Meriç’i; 19 Ekim’de Tanıl Bora ve Suavi Aydın’ı; 20 Ekim’de ise Ünsal Ünlü, Gökçer Tahincioğlu ve Sezgin Kaymaz’ı ağırlayacak. Theodoros Terzopoulosise 14 Ekim’de Antik Yunan Tiyatrosu üzerine, tiyatro okuyan ve tiyatroya ilgi duyan herkeste heyecan uyandıracak bir söyleşi gerçekleştirecek.

        Övül-Mustafa Avkıran
        Övül-Mustafa Avkıran

        USTA İSİMLERDEN ATÖLYE ÇALIŞMALARI

        KentFest kapsamında profesyonellere yönelik atölye çalışmaları da gerçekleşecek. Mustafa Kaplan ile Filiz Sızanlı’nın 18 Ekim’de; Sernaz Demirel’in ve Vania Vaneau’nun 20 Ekim’de; Kerem Kurdoğlu ve Naz Erayda’nın ise 23 Ekim’de gerçekleştireceği atölye çalışmalarına başvuru için detaylı bilgiler festivalin internet sitesinden alınabilir.

        11-26 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek KentFest’in etkinlikleri için biletler, Biletix’ten ve Biletinial’dan temin edilebilir.

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        #Uluslararası Kent Tiyatro Festivali
        #erdal beşikçioğlu
        #mustafa avkıran
        #övül avkıran
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