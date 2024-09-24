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        Haberler Dünya Uluslararası hava yolu şirketleri, Orta Doğu başkentlerine uçuşları askıya almaya devam ediyor | Dış Haberler

        Uluslararası hava yolu şirketleri, Orta Doğu başkentlerine uçuşları askıya almaya devam ediyor

        Uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail ile Hizbullah arasında büyüyen savaşa ilişkin artan güvenlik endişeleri nedeniyle Orta Doğu'daki havalimanlarına gidiş-dönüş uçuşlarını askıya almayı sürdürüyor. Lufthansa, Wizz Air ve British Airways Tel Aviv ve Amman'a uçuşları askıya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:43
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        Üç hava yolu şirketi daha uçuşları askıya aldı
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        İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre Wizz Air şirketi, Tel Aviv ve Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlarını bugün için geçici olarak askıya aldı.

        Aynı şekilde, British Airways de Tel Aviv ve Amman’a iki gün süreyle uçuşlarını durdurma kararı aldı.

        Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise İsrail'e ve İsrail'den uçuşlarının iptalinin 14 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.

        Bu karar aynı zamanda Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines ve Eurowings dahil olmak üzere Lufthansa grubunun diğer şirketleri için de geçerli olacak.

        Haaretz'e göre, tüm bu iptallere rağmen İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü, Ben Gurion Havalimanı'nın hem geliş hem gidiş için her zamanki gibi çalıştığını ve hiçbir uçuşun başka ülkelere yönlendirilmediğini kaydetti.

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        Azerbaycan Hava Yollarından (AZAL) da yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

        Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Macaristan ve İspanya’nın Iberia hava yolu şirketi de İsrail’e uçuşlarını güvenlik nedeniyle askıya aldı.

        Öte yandan Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok uluslararası hava yolu şirketi Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na uçuşlarını durdurma kararı aldı.

        İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 492 kişi öldü

        İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

        Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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