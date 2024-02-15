Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne İş Bankası desteği

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizden ve dünyadan bale ve modern dans topluluklarını sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bu yıl 3-21 Ağustos 2024 tarihlerinde İş Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan, sadece turizm ve tatil beldesi olarak değil, aynı zamanda zengin kültür-sanat faaliyetleriyle bir marka kent halinde gelen Bodrum’da 2003 yılından bu yana düzenlenen Festival, her sene olduğu gibi bu yıl da müzik ve dansın harmanlandığı renkli performanslarla bir sanat şöleni sunacak.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Bedri Tan Sağtürk’ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, bu yıl 21. kez perdelerini açacak olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali’ne ilişkin detaylar aktarıldı. Toplantıda, Aran ve Sağtürk işbirliği anlaşmasını imzaladı.

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“Festivale İş Bankası’nın 100. yılında destek olmaktan mutluluk duyuyoruz”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, toplantıda yaptığı konuşmada, bankanın kültür-sanat alanındaki faaliyetlerinin İş Sanat çatısı altında yürütüldüğünü; İş Sanat’ın sahne sanatlarının yanı sıra, plastik sanatlar, kurumsal tarih çalışmaları, müzecilik ve kültür mirası gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalar sürdürdüğünü vurguladı.

Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle pek çok toplumsal projeyi hayata geçirdiklerini, bu yıl da Atatürk’ün kurduğu İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağını belirten Aran, “Bizim için çok özel olan bu yılda birçok proje gerçekleştiriyor; spordan bilime, eğitimden çevreye ve kültür-sanata farklı alanlarda ülkemize, topluma katkı sunmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. 100. yılımızı coşkuyla kutlayacağımız, ikinci yüzyılımıza doğru adım atma heyecanını yaşayacağımız Ağustos ayında sanatseverlerle buluşacak Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin 21.’sine destek vermek bizim için çok anlamlı ve kıymetli” dedi.

Hakan Aran, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından geçmişten bu yana çok başarılı organizasyonlarla sanatseverlerle buluşan Festivalin, tarihi ve doğal güzelliklere sahip Bodrum’da yapılmasının ülke ve bölge turizmine de katkı sağladığını vurguladı. Aran, “Festivalde sahne alacak tüm bale ve dans topluluklarının, yüksek performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyorum” dedi.

“Kuğu Gölü” ilk kez Bodrum Bale Festivali’nde

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Bedri Tan Sağtürk de sahnelenecek 6 eserin 11 temsili ile Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin en zengin programının bu sene sanatseverlerle olacağını söyledi.

Festival programında ilk kez sahnelenecek Kuğu Gölü balesinde sanatseverlerin dünyaca ünlü yıldızların danslarını yakından izleme fırsatı bulacaklarını belirten Sağtürk, şöyle konuştu: “Brezilya’dan Bodrum Bale Festivali’ne ilk kez konuk olmaları için görüşmelerini sürdürdüğümüz Ricardo Amarante ve Dans Topluluğunun tango adımlarını bale adımları ile birleştirerek nefis bir repertuvarla festivalde yer almasını planlıyoruz. Ülkemizde ve dünya sahnelerinde birçok kez sanatseverlerle buluşturulan ve bu yıl sahnelenişinin 25. yılını kutlayacağımız, tasavvuf ile çağdaş temaların örgüsüyle yolculuk kavramının anlatıldığı ‘Güldestan’ modern dans eseri de Ankara ve İstanbul Müdürlüklerimizin ortak çalışmasıyla muhteşem bir görsel şöleni Bodrumlu sanatseverlerle buluşturacaklar. Bodrum Bale Festivali’nde kostüm, dekor, dans ve müzikleri ile dikkat çekecek önemli bir eser ise bu yıl Türkiye prömiyerini yaptığımız Muhteşem Gatsby eseri olacak. Festivalde bütün temsilleri kapalı gişe sahnelenen Carmen ve Zorba eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.”

Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi olarak her yıl artan eser sayısı ve sanat kalitesiyle yerli ve yabancı sanatseverlere çok daha zengin eserlerle ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.