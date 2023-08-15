Uluslararası Antakya Film Festivali, çadırlarda düzenlenecek

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Bu yıl “Antakya Varsa Ben de Varım” mottosuyla düzenlenecek olan 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali’ne adeta film başvurusu yağıyor. Festival seçici kurulu, yaklaşık 400 filmin başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Ekim ayının 13 - 19 arasında Antakya’da gerçekleştirilecek olan 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali’ne Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce film başvurusu yapıldığı bildirildi. Yaklaşık 400 filmin katılım isteği yaptığı festivalin başkanı Mehmet Oflazoğlu konu hakkında şunları söyledi: Festivalimize bu yıl ilgi çok büyük. Şu ana kadar 400’e yakın başvuru aldık. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Yaşadığımız bu zor günlerden, yardımlaşma ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz. 2013 te başladığımız Uluslararası Antakya Film Festivali'ni yine aynı yerinde ama bu defa çadır ve konteyner kamplarında yapacağız. Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak hem festivali sürdürmek hem de Antakya’da yaşayan halkın bir nebze de olsa rehabilite olmasını sağlamak istiyoruz. Burada yaşayan insanların felaket ve enkaz dışında güzel şeyler düşünüp görmelerini sağlamak istiyoruz.

Film başvuruları kadar yerel unsurların ve özel girişimlerin de festivalle yakından ilgilendiğini aktaran Mehmet Oflazoğlu şöyle devam etti: Antakya’daki mülki ve idari yönetimler ellerinden gelen imkanları sunmak için gayret gösteriyorlar bununla beraber festivalin en sağlıklı şekilde yapılması ve bölgeye sanatla şifa olabilmesi için desteğe ihtiyacımız olduğu aşikar. Bu özel süreçte tüm kamu ve özel kuruluşları yanımızda göreceğimize inanıyoruz.

Festival için gerçekleştirilen 'Antakya Varsa Ben de Varım' video destek kampanyasına ise önemli isimlerin katkıda bulunduğu belirtildi. 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali sosyal medya hesaplarında yer alan kampanyaya; “İlber Ortaylı, Cengiz Bozkurt, Tilbe Saran, Levent Üzümcü, İbrahim Konar, Fulya Öztürk, Gizem Türemen, Gülnur Saydam, Zeynep Öykü, Emrah Kuş, Semih Çalışkan, Haldun Dormen, Ahmet Mümtaz Taylan, Meltem Cumbul, Hude Gürbüz, Teoman Kumbaracıbaşı, Renan Bilek, Mehmet Demir Yılmaz, Aslıhan Malbora, Asena Girişken, Emre Özcan, Başak Tuncel, Feryal Bayram, Şükran Aktı, Yağmur Üçkardeş, Ceren Gündoğan ve Melis Doğan” gibi isimler yolladıkları videolarla desteklerini bildirdiler.