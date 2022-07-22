'Arakanlı Müslümanlara soykırım' soruşturmasında yeni gelişme

Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın yaptığı itirazların tamamını reddetti.
Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’ndan açıklanan kararda, Myanmar'ın, Divan'ın soykırım davasında "yetkisizlik" ve "kabul edilebilirlik" şartlarına yaptığı itirazların tamamının reddedildiği belirtildi.
Kararda, Mynamar'ın dört nedenle mahkemeye sunduğu itirazlardan üçünün oy birliğiyle bir itirazın ise Çinli hakimin karşı çıkması nedeniyle oy çokluğuyla reddedildiği aktarıldı.
Myanmar'ın, Gambiya'nın davayı kendi adına değil İslam İşbirliği Teşkilatı adına açtığı şeklindeki itirazını reddeden mahkeme, soykırım suçunun herkes tarafından ileri sürülebileceğini, doğrudan kendisine karşı işlenmese de her insanın ve devletin bu suçun mağduru olabileceğini bildirdi.
Myanmar'ın, 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi kapsamında Gambiya’nın kendisine dava açamayacağı şeklindeki ikinci itirazının da Divan tarafından kabul edilmediği vurgulandı.
Kararda, Soykırım Sözleşmesi'ne koyulan çekincenin dava açılmasına engel teşkil etmediğini belirterek, Myanmar'ın üçüncü itirazının da reddedildiği bildirildi.
Myanmar’ın, davanın açıldığı sırada Gambiya ile arasında uyuşmazlık olmadığına yönelik dördüncü itirazını da reddeden Divan, iki devlet arasındaki yazışmaların, BM araştırma komisyonlarının raporlarının ve BM Genel Kurul Kararlarının birçok kez Myanmar’dan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılması ve sorumluların cezalandırılmasına işaret ettiğine dikkati çekti.
Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın açtığı davada bugün verdiği ret kararıyla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik fiillerinin 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’ni ihlali olup olmadığına yönelip esasa ilişkin değerlendirmesine başlayacak.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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