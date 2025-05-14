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        Haberler Bilgi Yaşam Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı: Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Ulusal Staj Programı başvuru işlemleri, 23 Aralık 2024-10 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Öğrencilerin başvuru esnasında verdikleri bilgi ve belgeler ilgili kurumlarca kontrol edildi ve değerlenme süreci başlatıldı. Süreç tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak. Geri sayım sürerken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden açıklama geldi. Peki, Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:12
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        • 1

          Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilerin başvuru formuna yüklediği bilgi/belgeler ilgili değerleme süreci devam ediyor. Adayların “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif” yetkinlik puanlarının hesaplandığı değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak. Bu sebeple lisans ve ön lisans öğrencileri Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025 araştırması yapıyor. Peki Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

        • 2

          ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ulusal Staj Programı başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı.

          23 Aralık 2024 - 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan Ulusal Staj Programı başvurularının değerlendirme işlemleri sürüyor.

          Ulusal Staj Programı'nın (USP) sosyal medya hesabı X üzerinden 8 Nisan 2025 tarihinde açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ulusal Staj Programı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri yer aldı." denildi.

          Buna göre sonuçların en geç Mayıs ayı sonuna kadar paylaşılması bekleniyor.

        • 3

          Öte yandan konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

          "Ulusal Staj Programı başvuruları 23 Aralık 2024 tarihinde açılmış ve 10 Mart 2025 tarihinde sona ermiştir. Öğrencilerin başvuru formuna yüklediği bilgi/belgeler ilgili kurumlarca kontrol edilmiş ve değerleme süreci başlatılmıştır.

          Her yıl olduğu gibi, adayların “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif” yetkinlik puanlarının hesaplandığı değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve teklifler işverenler tarafından adaylara gönderilmeye başlanacaktır.

          Süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Kariyer Kapısı web sitesi ve sosyal medya hesapları ile Ulusal Staj Programı’na öğrenci girişi yaptığınızda sol menüde bulunan Yardımcı Kaynaklar bölümünü incelemenizi öneririz."

        • 4

          DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

          Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

          "Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

          Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

          Başvuru yapacak öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor.

        • 5

          PROGRAMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

          01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

          Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

          Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

          Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

          Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

          *Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

          **Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

        • 6
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