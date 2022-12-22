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Bir şirket fark etti, devreye USOM girdi! Ulusal limanlardaki büyük tehlike son anda önlendi

Türkiye'nin kritik altyapılarından olan liman operasyon sistemlerinde "Siber güvenlik zafiyeti" tespit edildi. Bir şirket tarafından fark edilen kritik açığın Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirilmesi üzerine sistem sistem zafiyeti hızla giderildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı açığı ortaya çıkar firmanın Siber güvenlik ekip lideri Ömer Yılmaz, "Şöyle anlatayım sisteme giren hacker, Nijerya’ya gönderilecek konteyner yükünü Amerika'ya gönderebilirdi. Dünya üzerinden büyük tehlike atlatıldı" dedi

Giriş: 22.12.2022 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
Bir şirket fark etti, devreye USOM girdi! Ulusal limanlardaki büyük tehlike son anda önlendi! - Gündem Haberleri
Ulusal limanlardaki büyük tehlike son anda önlendi!
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Türkiye'nin kritik altyapılarından olan liman operasyon sistemlerinde tespit edilen "Siber güvenlik zafiyeti", Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirilmesinin ardından giderildi. Açığı ortaya çıkarttığı USOM bilgilendirmesinde görülen firmanın Siber güvenlik ekip lideri Ömer Yılmaz, "Dünya üzerinden büyük tehlike atlatıldı" dedi

Siber tehditlerle ilgili çalışmalar yapan bir firma, Siber güvenlik testi yaparken çok önemli bir tehlikeyi fark etti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Türkiye'nin kritik altyapıları olan liman operasyon sistemlerinde "Siber güvenlik zafiyeti" tespit edildi.

USOM HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Fark edilen bu siber güvenlik açığı hemen USOM'a bildirildi. Bu uyarı üzerine USOM harekete geçti. Oluşan siber tehditle ilgili çalışma başlatarak internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yaptı. USOM, sistem kullanıcılara ve yöneticilerine ürünün güncellenmesi tavsiyesinde bulundu. Çalışmanın ardından siber güvenlik zafiyeti giderildi.

"HACKER'LAR BUNU ELE GEÇİRMİŞ OLSAYDI..."

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Ömer Yılmaz

Liman operasyon sistemlerinde siber güvenlik zafiyetini tespit eden şirketin siber güvenlik ekip lideri Ömer Yılmaz'a ulaştık. Yılmaz, tehlikenin kritik olduğunu vurgulayarak, "Hacker'lar bunu ele geçirmiş olsaydı. limanlarda bulunan gemilere hangi konteynırın hangi gemiye yükleneceği değiştirilebilirdi, konteynırlar üzerinde nereye gideceğine yönelik değişiklikler yapılabilirdi. Şöyle anlatayım sisteme giren hacker, Nijerya'ya gönderilecek konteyner yükünü Amerika'ya gönderebilirdi. Dünya üzerinden büyük tehlike atlatıldı. Eğer bu tehlike fark edilmeseydi, kritik açık hala devam etmiş olacaktı. Bu kritiklik ile limanlarda aksamalar olabileceği ve teslimatların aksamasına yol açabileceğini" belirtti.

USOM HAKKINDA

USOM Telekomünikasyon, İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Çalışmalarında tespit edilen siber tehditlerle ilgili olarak ilgili taraflara ya da ülke çapında alarm, uyarı ve duyurular yaparak yaşanabilecek olayların etkilerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin geliştirilmesini sağlıyor.

*Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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