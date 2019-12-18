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Bursa Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için başlatılan arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Habertürk TV'ye konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, acı gelişmeyi "31 yaşındaki Mert Alpaslan arkadaşımızın bedenine ulaşıldı" şeklinde duyurdu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde de sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramaların 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştı. Jandarma insanlı keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan alınacak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Habertürk TV'ye konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bulunan cansız bedenin 31 yaşındaki kayıp dağcı Mert Alpaslan'a ait olduğunu söyledi.

İKİNCİ CANSIZ BEDEN BULUNDU

Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıkladı. Öğle saatlerinde bulunan cesedin Efe Sarp'a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cesedin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

Uludağ'da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sonuç alındı. AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp'ın cesedi bulundu. 37 yaşındaki Sarp'ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir ceset daha bulundu.

Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu.

Kestel Stadyumu'na inen helikopterle arama kurtarma ve kriminal ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan ve Efe Sarp'tan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerin katılımıyla karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. Kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Küreklidere bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir."

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise cesedin, su içinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Cesedin kimliğinin henüz tespit edilmediği, ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere nöbetçi Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği ve adli tahkikata devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." bilgisi paylaşıldı.