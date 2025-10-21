Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Ulm - Beşiktaş GAİN: 99-101 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Ulm - Beşiktaş GAİN: 99-101 (MAÇ SONUCU)

        BKT EuroCup'taki temsilcimiz Beşiktaş GAİN, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Alman ekibi ratiopharm Ulm'ü deplasmanda Anthony Brown'ın son saniye üçlüğüyle 101-99 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 23:00 Güncelleme: 21.10.2025 - 23:00
        Beşiktaş son saniye üçlüğüyle kazandı!
        Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibini deplasmanda 101-99 mağlup etti.

        Son periyotta bir ara 14 sayı farkla yenik duruma düşen siyah-beyazlılar pes etmedi ve Anthony Brown'ın son saniye üçlüğüyle galibiyete uzandı.

        Beşiktaş GAİN bu sonuçla üçüncü galibiyetini elde ederken, ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.

        Salon: ratiopharm Arena

        Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)

        ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3

        Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9

        1. Periyot: 30-29

        Devre: 54-54

        3. Periyot: 83-71

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
