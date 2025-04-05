Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

Memleketlerine dönmek isteyen evli çiftlere 2 bin, bekarlara ise bin 100 dolar taşınma ödeneği verileceğini açıklayan Mercelina, ekonomi sınıfı uçak bileti, 6 haftalık otel konaklaması ve eşyaların taşınması için konteynerler tahsis edileceğini de kaydetti.