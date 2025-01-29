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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ülker CEO’su Mete Buyurgan: "Bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz” - İş-Yaşam Haberleri

        Ülker CEO’su Mete Buyurgan: "Bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz”

        Türkiye'de gıda sektöründe olan Ülker, "Ülker GO Ahead" markalı 5 yeni ürününü tüketiciyle buluşturdu. Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "Tüketici davranışlarındaki değişime uygun stratejilerle ürettiğimiz ve tüketicilerimize lezzetli bir deneyim sunan kuru yemiş ve meyve barlarla, bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:32
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        Ülker, kuru yemiş ve meyve bar pazarına girdi
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        Ülker, ‘’Ülker GO Ahead’ markasıyla, kuru yemiş ve meyve bar kategorisine girdi.

        Ülker GO Ahead’in şeker ilavesiz, koruyucusuz ve renklendiricisiz, yüksek lifli “Kırmızı Meyveli ve Bitter Çikolatalı Kuru Yemiş Bar”, “Portakallı ve Bitter Çikolatalı Kuru Yemiş Bar”, “Kuru Yemişli ve Bitter Çikolatalı Meyve Bar”, “Bitter Çikolatalı ve Yer Fıstıklı yüzde 20 Proteinli Bar”, “Çilekli ve Kakaolu Meyve Tatlısı” çeşitleri raflarda yerini aldı.

        "BÜTÜNSEL İYİLİK TRENDİ 2020’DEN BU YANA YÜKSELİŞTE"

        Ülker CEO’su Mete Buyurgan, dünya genelinde, fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliği ön planda tutan bütünsel iyilik trendinin özellikle 2020’den itibaren yükselişe geçtiğini, buna bağlı olarak dünya geneliyle birlikte Türkiye’de tahıl, kuru yemiş ve meyve barlara ilginin arttığını söyledi.

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        Nielsen Perakende Panel 2024 verilerinin sonuçlarına göre Türkiye’deki tahıl, kuru yemiş ve meyve bar pazarının 2024’te hem ciro hem de tonaj bazında büyüdüğünü ifade eden Buyurgan, 2024’te tüketimin tonaj bazında yüzde 26,7 büyüyerek 5 bin 580 tona, cironun ise yüzde 108’luk artışla 2,9 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

        Buyurgan, ayrıca global projeksiyonlara göre önümüzdeki dönemde dünyadaki pazarın da önemli büyüme potansiyelinin olduğunu gördüklerini ifade etti.

        Bütünsel iyilik trendine uygun ilk adımlarını Ülker Altınbaşak, Ülker Everwell, Ülker Dido Şeker İlavesiz, Ülker 9 Kat Şekersiz, Ülker Pastil, Ülker Çikolata Şeker ilavesiz markalarıyla attıklarını ifade eden Buyurgan, tüketici tercihleri ve dinamik pazar koşullarına uyum için, özellikle kuru yemiş ve meyve bar segmentine Ülker Go Ahead markasıyla yatırım yaptıklarını belirtti.

        “SON 5 YILDA 220’NİN ÜZERİNDE ÜRÜNÜ TÜKETİCİMİZLE BULUŞTURDUK”

        2024 yılının en fazla lansman gerçekleştiren markası (Ipsos Hane Halkı Paneli verilerine göre) olduklarını ifade eden Mete Buyurgan şunları söyledi:

        “Gıda sektörü, hızla değişen yaşam tarzlarına uyum sağlamak zorunda ve bu noktada inovasyon, tüketiciye hem lezzetli hem de pratik seçenekler sunmanın anahtarı haline geliyor. Ülker’de değişen beklentiler ve yeni yaşam trendleriyle tüketicilerimiz için sürekli yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Yıldız Holding bünyesinde yer alan Sakız Şeker Ar-Ge merkezimizle birlikte toplam 3 Ar-Ge merkezine sahip tek gıda markasıyız. Sadece 2024 yılında Ocak- Eylül ayında toplam 35 yeni ürünümüzü hayata geçirdik. Geçtiğimiz sene inovatif ürünlerimiz, sakız şeker kategorisi hariç, toplam iç piyasa ciromuzun yüzde 13’ünü oluşturdu. Son 5 yılda ise 220’nın üzerinde yeni ürünümüz raflardaki yerini aldı. Tüketici davranışlarındaki değişime uygun stratejilerle ürettiğimiz, her segmentten tüketiciye lezzetli bir deneyimin kapısını açan kuru yemiş ve meyve barlarla, bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz.”

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