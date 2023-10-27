Ülke puanı sıralamasında son durum: İlk 10'daki yerimiz sağlamlaştı!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği Avrupa kupalarında, Türk takımları haftayı 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle kapadı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...
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Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih'le, Fenerbahçe'nin Ludogorets'le ve Beşiktaş'ın Bodo Glimt'le oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuç ortaya çıktı.
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Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
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1. İNGİLTERE - 93.178 PUAN
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2. İSPANYA - 79.614 PUAN
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3. İTALYA - 75.855 PUAN
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4. ALMANYA - 73.624 PUAN
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5. HOLLANDA - 57.100 PUAN
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6. FRANSA - 56.331 PUAN
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7. PORTEKİZ - 49. 816 PUAN
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8. BELÇİKA - 41.800 PUAN
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9. TÜRKİYE - 35.350 PUAN
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10. İSKOÇYA - 32.650 PUAN
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11. AVUSTURYA - 31.000 PUAN
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12. İSVİÇRE - 30.775 PUAN
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13. ÇEKYA - 27.550 PUAN
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14. DANİMARKA - 28.200 PUAN
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15. NORVEÇ - 27.875 PUAN
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16. SIRBİSTAN - 27.775 PUAN
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17. UKRAYNA - 26.600 PUAN
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18. İSRAİL - 26.375
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19. YUNANİSTAN - 26.125
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20. POLONYA: 23.625
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21. HIRVATİSTAN - 23.025 PUAN