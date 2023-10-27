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        Haberler Spor Futbol İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri: İlk 10'daki yerimiz sağlamlaştı! - UEFA Avrupa maçlarında son durum - Futbol Haberleri

        Ülke puanı sıralamasında son durum: İlk 10'daki yerimiz sağlamlaştı!

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği Avrupa kupalarında, Türk takımları haftayı 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle kapadı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:01
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        • 1

          Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih'le, Fenerbahçe'nin Ludogorets'le ve Beşiktaş'ın Bodo Glimt'le oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuç ortaya çıktı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

        • 3

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 4

          11. SIRA ELEME OYNUYOR

          Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

        • 5

          1. İNGİLTERE - 93.178 PUAN

        • 6

          2. İSPANYA - 79.614 PUAN

        • 7

          3. İTALYA - 75.855 PUAN

        • 8

          4. ALMANYA - 73.624 PUAN

        • 9

          5. HOLLANDA - 57.100 PUAN

        • 10

          6. FRANSA - 56.331 PUAN

        • 11

          7. PORTEKİZ - 49. 816 PUAN

        • 12

          8. BELÇİKA - 41.800 PUAN

        • 13

          9. TÜRKİYE - 35.350 PUAN

        • 14

          10. İSKOÇYA - 32.650 PUAN

        • 15

          11. AVUSTURYA - 31.000 PUAN

        • 16

          12. İSVİÇRE - 30.775 PUAN

        • 17

          13. ÇEKYA - 27.550 PUAN

        • 18

          14. DANİMARKA - 28.200 PUAN

        • 19

          15. NORVEÇ - 27.875 PUAN

        • 20

          16. SIRBİSTAN - 27.775 PUAN

        • 21

          17. UKRAYNA - 26.600 PUAN

        • 22

          18. İSRAİL - 26.375

        • 23

          19. YUNANİSTAN - 26.125

        • 24

          20. POLONYA: 23.625

        • 25

          21. HIRVATİSTAN - 23.025 PUAN

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