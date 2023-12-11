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        Haberler Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı! Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı! Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını belirterek, "Kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:17
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        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
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        Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını söyledi.

        Sektör temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerden onların talepleri ve vatandaşın ihtiyaçlarını dikkate alan bir düzenleme hazırladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, taslakta, teslim süresine ilişkin düzenlemeler yapıldığını aktardı.

        “TAŞIMA SÜRESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNMAYACAK”

        Bakan Uraloğlu, "Düzenlemeden sonra, kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimini sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak" dedi.

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        "HERKESİN MOTOKURYELİK YAPMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

        Bakan Uraloğlu, sektörde kullanılan araçların yaşlarında da sınırlama getirdiklerini belirterek, motokuryelerin kullandığı araçların belli yaştan büyük olmaması gerektiğini aktardı.

        Taslağa göre kuryelerin yetki belgesi alması gerektiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek. Böylece daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıca, kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

        “BELİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLMAMASI ŞARTI”

        Motokuryelerin vatandaşla birebir temasta bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, kurye olarak faaliyet göstereceklerde belirli suçlardan hükümlü olmaması şartı aranacağının altını çizdi.

        Uraloğlu, kurye işletmecilerinin taşıyabileceği ürünler ve faaliyet alanlarının da belirlendiğini belirterek, kurye işletmecilerinin, tek parçada en fazla 20 kilogram veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan eşyayı taşıyabileceğini söyledi.

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        TESLİM EDİLEMEYEN GÖNDERİLER, KURUMA GERİ GÖTÜRÜLECEK

        Yapılacak yeni düzenleme ile motokuryeler çevreyi, insan sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla gerekli tedbirlere uyacak. Kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirlere uygun davranarak, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak. Engellilerin hizmete erişimi yönünde gerekli tedbirleri alacak, il mülki idare amiri tarafından konulan tedbir, kaide ve yasaklamalara uyacak.

        Alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici veya alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek. Ayrıca, küçük çaplı kurye işletmecileri sadece kendi ilinde veya komşu iller arasında, büyük çaplı kurye işletmecileri ise ülkenin her ilinde faaliyet gösterebilecek.

        "KURYE İŞLETMECİLERİNİ, KULLANDIKLARI MOTOSİKLET VEYA MOPEDLERİN MUAYENE VE SİGORTALARINI YAPTIRACAK"

        Bakanlıktan yapılan açıklamada kurye işletmecilerini, kullandıkları motosiklet veya mopedlerin muayene ve sigortalarını yaptıracak. Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul edemeyecek. Şehir içi veya komşu iller arası faaliyet göstermek için P1 ve tüm illerde faaliyet göstermek için P2 yetki belgesi alınması zorunlu olacak. Yetki belgelerine kaydedilecek motosiklet ve mopedler 10 yaşından, asgari kapasiteyi sağlayacak kamyonet ve otomobiller ise 20 yaşından büyük olamayacak. P1 yetki belgesi için en az 10 motorlu taşıt ve 100 bin lira sermaye, P2 yetki belgesi için ise en az 30 motorlu taşıt ve 500 bin lira sermaye şartı aranacak. Ancak, en fazla 3 adet motorlu taşıtla faaliyet göstermek isteyenlere yetki belgesi ücretinde ilk 60 gün için yüzde 95 daha sonra ise yüzde 85 indirim uygulanacak.

        YELEK ÜZERİNDE 'KURYE' İBARESİ YAZILI OLACAK

        Kuryelerde koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu olacağı, koruyucu ekipman içerisinde yer alan reflektifli yelek üzerine 'kurye' ibaresi yazılı olacağı, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış bir gönderi taşınamayacağı, alıcının talebi üzerine teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetleri verebileceği ve faaliyet gösteren kuryelerin 60 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim yapılacağı vurgulandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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