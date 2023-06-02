YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KİM OLDU?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.