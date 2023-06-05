Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim töreni

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, görevi Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’na devretti.

Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Adil Karaismailoğlu, "Bugün 26 milyon araç trafikte seyrederken, trafik sıkışıklığından bahsedilmemesi, trafik kazalarının düşmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın planlamaları sayesinde oluyor. Türkiye ulaştırma sektöründe çok büyük başarılar elde etmiştir. Bundan sonraki çalışmalar ile de birlikte dünyanın lider ülkesi olacaktır. Buradaki insan kaynağı, yatırımlar ve bu yatırımları yaparken finansal yöntemler çok kritiktir. İnşallah yol arkadaşımız Abdülkadir Bey de bunun üzerine koyacaktır. Onun için hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Karaismailoğlu, "Hiçbir yatırımdan geri durmadık, Çanakkale Köprüsü’nden İstanbul Havalimanı’na kadar çok büyük mühendislik hikayeleri yazıldı Türkiye’de. Sadece isimlerini saysak bile saatler sürer. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolar ile bunlar yapıldı. Çok büyük afetlerle mücadele ederken yatırımlarımızın aksamaması bizim için gururdur. Yerli ve milli mühendislikle dünyanın en kaliteli işlerini yapan bir bakanlıkta çalışmak bizim için bir gururdur. Türkiye’de iş de bitmez, görevler de bitmez. TBMM’de Trabzon milletvekili olarak çok daha büyük işlerin her zaman takipçisi olacağız. Bakanlıktaki bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığı görevini devralan Abdülkadir Uraloğlu da, "Önce bakanlık görevlerini, daha sonra seçim çalışmalarını yürüttü sayın bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni dönemini ve yeni bakanlar kurulunu tebrik ediyorum. 21 yıldır yaptığımız özverili çalışmalarla, ulaşım, altyapı ve denizcilik gibi alanlarda çağ atladık. Ülkemizi sadece bölünmüş yol ağlarıyla donatmadık, köprüler, viyadükler, tüneller de yaptık. Hali hazırda başlayan projeleri de tamamlayacağız" diye konuştu.

Bakanlıkta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Hali hazırda başlayan raylı sistemlere ve demiryollarına da aynı şekilde o ağırlığı vererek sürdüreceğiz. Dünya denizciliğinde geldiğimiz seviyeyi de daha yukarıya çekmek için çalışmaya devam edeceğiz. Adil bakanımızla 3 yıldan fazla süredir çalışıyoruz. Şehirciliği ve belediyeciliği iyi bilmesi ve oradan gelmesinin avantajlarını çok yaşadık. Yeni bir konsept geliştirdi ve yaptığı hizmetler için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzonumuzun milletvekili oldu. Ağır ve kutsal bir göreve başlıyor. Gerek parlementoda gerekse Trabzon’da büyük hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev almaktan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu göreve bizi layık gördüğü için teşekkür ediyorum" dedi.

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