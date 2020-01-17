Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Karayolu Düzenleme, Demiryolu Düzenleme, Deniz ve İçsular Düzenleme, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme, Deniz Ticareti Genel Müdürlükleri kapatıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı da kapatıldı. Ulaştırma Hizmetleri, Denizcilik ve Personel genel müdürlükleri oluşturuldu. Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü; faaliyetlerine son verilen karayolu, demiryolu ve kombine taşımacılığın görevlerini yürütecek.