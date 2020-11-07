Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen İntercity Formula 1 pistinde incelemede bulunarak, düzenlenen E-scooter yarışının startını verdi.
Yarışmanın ödül töreninde yarışmacı influencer'lara ödüllerini takdim eden Bakan Karaismailoğlu, ardından açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1'in 9 yıl aradan sonra önümüzdeki hafta yeniden Intercity İstanbul Park’ta düzenleneceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "10 Ekim'de biz buradaydık. Asfalt kazıma ve yenileme işine başlamıştık. Çok başarılı bir çalışma çıkardı arkadaşlarımız. Çok ince detay isteyen, ince bir mühendislik isteyen bu işi arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar" diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, mevcut pistte 5 santimetre kalınlığında taş mastik asfalt kaplamasıyla 11 bin 170 ton asfaltın kullanıldığını ifade ederek, Formula 1 pilotlarının pisti önümüzdeki hafta test edeceğini söyledi.
Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, sezonun on dördüncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olarak 13-14-15 Kasım tarihinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirileceğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah pazar günü ülkemize, İstanbul'a yakışan gurur verici bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın sorumluluğunu ve heyecanını hissediyoruz üzerimizde. Dünyanın en önemli, en özellikli, gurur verici projeleri yapmakta olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Formula 1 gibi dünyanın en çok ilgi gören yarışlarından birine ev sahipliği yapmaktan hem de böyle bir yarışmaya katkıda bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz" dedi.
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