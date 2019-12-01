AA

Bakan Turhan, Bakanlığının, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Bakanlığının himayesinde yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi" uygulamalarının tüm ulaşım modlarında devam ettiğini dile getiren Turhan, engelsiz ulaşım hizmetlerinin birer birer uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Engellilerin, en temel haklarından ve ihtiyaçlarından ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasının 2 Aralık'ta hizmete sunulacağını belirten Turhan, söz konusu uygulamayla engelli yolcular ile yardıma ihtiyacı olan diğer yolculara seyahat öncesi ve sonrasında yardım edilmesinin sistemli hale geleceğini söyledi.

"TURUNCU MASA 13 İSTASYONDA HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Turhan, bu uygulamadan yararlanmak isteyen yolcuların bilet satış ekranından biletlerini aldıkları sayfada bulunan linki tıklayacaklarını ve "Yardım Talep Formu"nu doldurarak yardım taleplerini ileteceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yardım talebini internet adresi üzerinden ileten yolculara, Turuncu Masa hizmet noktasındaki görevliler tarafından seyahatlerinde yardımcı olunacak. Bu süreçte ilgili yolcunun, görevli personel eşliğinde seyahat edeceği koltuğa kadar ve varış istasyonunda yine yardımcı personel eşliğinde gar çıkışına kadar ulaştırılması sağlanacak. Tren seyahatlerinizde yalnız değilsiniz 'Önce İnsan' misyonuyla TCDD ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüklerince hayata geçirilen Turuncu Masa uygulaması, ilk etapta yüksek hızlı trenlerin duruş yaptığı 13 gar/istasyonda toplam 53 personelle hayata geçiriliyor."

"BU YIL 1 MİLYON ENGELLİ YOLCUYA ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANDI"

Ankara, Eryaman, Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze istasyonlarında Turuncu Masa hizmetinin verileceğini bildiren Turhan, YHT'lerin de engelli yolcuların rahatı ve konforu için her türlü donanıma sahip bulunduğunu kaydetti.

YHT setlerinde engelli yolcular için özel yer ayrıldığını, engelliler için tuvaletler, trenlere iniş-biniş için engelli rampasının bulunduğunu dile getiren Turhan, "Mevcut araç filosunun ve yeni araçların engelli yolcuların erişimine uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. İşitme engelli yolcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla 20 iş yerinde toplam 76 personele işaret dili eğitimi, halkla ilişkilerde ön planda görev alan çeşitli kademedeki 208 personele ise engelli yolcuyla iletişim konusunda eğitim verildi." diye konuştu.

Engelli yolcuların daha kolay bilet ve danışma hizmeti alabilmeleri için profesyonel gişeler oluşturulurken, ayrıca 444 82 33 numaralı Çağrı Merkezi’nde engelli asistanları istihdam edildiğinin altını çizen Turhan, ayrıca Çağrı Merkezi aracılığıyla görüntülü görüşme imkanı bulunduğunu bildirdi.

Engellilik oranı yüzde 40 olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz seyahat edebildiğini anımsatan Turhan, geçen yıl YHT, anahat ve bölgesel trenlerde 1 milyondan fazla engelli yolcunun ücretsiz ulaşımının sağlandığını belirtti.

"GÖRME ENGELLİLER POSTA ÜCRETİNDEN MUAF"

Turhan, Dünya Engelliler ve Dostları Gelişim Derneği Genel Merkezi ile bu yılın sonuna kadar geçerli APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo Taşıma Sözleşmesi bulunduğunu ifade etti.

Türkiye genelinden ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, akülü araç gönderildiğine işaret eden Turhan, 0-30 kilogram aralığındaki APS Kurye/Posta Kargosu için 16 lira tahsil edildiğini, 30 kilogram üzeri kargolarda ise yüzde 30 indirim uygulandığını anlattı.

PTT AŞ tarafından müşterilerin hizmetine sunulan bazı PTTMatiklerin klavyelerinde görme engellilerin kullanımına uygun tuş takımı bulunduğuna dikkati çeken Turhan, PTTMatiklerin bir kısmında para yatırma, para çekme ve makbuz alma üniteleri üzerinde görme engellilerin kullanımı için Braille alfabesiyle ünite adı yazıldığını kaydetti.

"KABLO HİZMETLERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM"

Türkiye'de bulunan yaklaşık 3 milyon işitme engellinin e-Devlet Kapısı hizmetlerinden daha etkin yararlanması amacıyla "e-Devlet’te Engel Yok" projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Turhan, 2015 yılında web üzerinden (www.turkiye.gov.tr),geçen yıl da mobil üzerinden (android, iOS) işitme engelli vatandaşlara yönelik iletişim merkezi hizmetinin verilmeye başlandığını bildirdi.

Projeyle işitme engelli vatandaşların e-Devlet Kapısı ile ilgili istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan vatandaş temsilcilerine ileterek iletişim kaynaklı yanlış anlaşılmaların ve zaman kaybının önlendiğini dile getiren Turhan, "Bu sayede işitme engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Engelsiz İletişim Merkezimiz hafta sonu ve resmi tatiller hariç 08.00-18.00 saatlerinde hizmet veriyor. Çoğunlukla Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde, şifre unutma, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Kaydı ve Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama hizmetlerine ilişkin çağrılar geliyor." ifadelerini kullandı.

Turhan, engelli müşterilere yönelik kablo hizmetlerinde tüm tarife ve kampanyalarda yüzde 25 indirim uygulandığını belirterek, "5126" engelsiz iletişim hattıyla müşteri taleplerinin SMS ile ücretsiz olarak alınıp, hizmet sunulduğunu sözlerine ekledi.