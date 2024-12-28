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        Haberler Gündem İstanbul Ulaşım ücretsiz, Metro 24 saat çalışacak | Son dakika haberleri

        İBB'den yılbaşı tedbirleri: Ulaşım ücretsiz, Metro 24 saat hizmet verecek

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirmesi için çeşitli önlemler aldı. İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak. Metro hatları 24 saat hizmet verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:37
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        Ulaşım ücretsiz, Metro 24 saat çalışacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirmesi için çeşitli önlemler aldı.

        İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi için şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.

        METROBÜSE 221 EK SEFER

        Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlendi. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu.

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        TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

        İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

        METRO HATLARI 24 SAAT HİZMET VERECEK

        Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

        T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.

        ŞEHİR HATLARI EK SEFER DÜZENLEYECEK

        Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.

        Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.

        *Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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