Ukraynalı TIR sürücüsünün feci ölümü

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde ilerleyen Aleksandır Kuvik (42) idaresindeki AB 4655 HK plakalı TIR'ın otoban gişelere 10 kilometre kala hava kompresörü arıza yaptı.

TIR'ı park eden sürücü Kuvik, arızalı alanı onarmak için aracın altına girdi. AA'nın haberine göre; bu esnada hava tüpü üzerine düşen talihsiz sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, bölge trafik ve 112 ekipleri sevk edildi.